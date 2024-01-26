«Я был слишком молод»: Роберт Дауни-младший рад, что не получил «Оскар» за «Чаплина»

Роберт Дауни-младший в недавнем интервью рассказал по поводу премии «Оскар» на момент выхода фильма «Чаплин» в 1992 году. Тогда актёра номинировали на премию, но он её не получил, и очень рад этому сейчас.

По словам Дауни-младшего, если бы он получил такую большую награду за свою работу в кино в молодости, то это определённо свело бы его с ума.

Я был молод и безумен. Я бы сказал, что победа на «Оскаре» в 28 лет создала бы у меня впечатление, что я на правильном пути.

Сейчас Роберт поборется за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль чиновника Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. В последний раз актёр появлялся среди номинантов на «Оскар» 15 лет назад.