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Тимур Бекмамбетов снимет фантастической триллер с Крисом Праттом в главной роли

Тимур Бекмамбетов снимет фантастической триллер с Крисом Праттом в главной роли
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По информации издания Deadline, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов выступит режиссёром фантастического триллера Mercy с Крисом Праттом в главной роли. За производство ленты будет отвечать Amazon MGM Studios.

Продюсером ленты выступит Чарльз Ровен, который работал с «Оппенгеймером» с Кристофером Ноланом. Съёмочный процесс должен стартовать весной этого года. Тимур Бекмамбетов отметил, что рад вновь поработать с Праттом.

Amazon — идеальный партнёр для рассказа этой важной истории о будущем, которому бросает вызов искусственный интеллект. Я рад воссоединиться с Крисом Праттом в этом проекте.

События ленты происходят в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого и сыграет Пратт. Этого детектива обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказывать свою невиновность.

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