Бен Аффлек снимет криминальный триллер с Мэттом Деймоном для Netflix

По данным The Hollywood Reporter, Бен Аффлек снимет триллер для Netflix с Мэттом Деймоном в главной роли. Лента выйдет под названием «Животные». Съёмочный процесс картины стартует в Лос-Анджелесе в марте, если всё пойдёт по плану.

Проект носил несколько названий, прежде чем перейти к финальному варианту. Ленту планировали выпустить под названием «Животные Лос-Анджелеса» или «Будьте джентльменами». В итоге остановились на «Животных».

За сценарий картины отвечает Коннор Макинтайр. Криминальный триллер рассказывает о кандидате в мэры и его жене, у которых похищают сына. В окружении множества врагов у мужа и жены нет другого выбора, кроме как запачкать руки, чтобы самим спасти своего сына.

Даты выхода у фильма пока нет.