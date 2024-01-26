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Стартовал сериал «Властелины воздуха» с Остином Батлером

Стартовал сериал «Властелины воздуха» с Остином Батлером
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Сегодня на сервисе Apple TV+ состоялась премьера первых трёх эпизодов сериала «Властелины воздуха». Они уже доступны для просмотра.

Эпизоды поделены по частям. Первая часть, то есть первая серия, длится 1 час и 2 минуты, вторая идёт 55 минут, а третья — 48 минут. Вдобавок шоу доступно и в российском Apple TV+ с дубляжом.

«Властелины воздуха» — духовный наследник «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу рассказывает о бойцах 100-й бомбардировочной группы, которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

В мини-сериал войдёт девять эпизодов, три из них уже доступно. В проекте сыграли Остин Батлер, Каллум Тёрнер, Барри Кеоган, Энтони Бойл, Рафф Лоу и другие.

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