Россиянам рассказали, почему опасно устанавливать на смартфон определитель номера

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что призванные бороться со спамом и мошенниками приложения для определения номера могут быть опасны для конфиденциальных данных владельца смартфона.

По словам эксперта, подобное ПО при установке нередко может запрашивать доступ не только к списку контактов, но к сообщениям, файловой системе, фото и видео, микрофону, данным геолокации и сведениям об активности приложений.

Сам пользователь должен решить, готов ли он предоставить такие разрешения приложению, будет ли прок от использования. В группу повышенного риска входят программы с небольшим количеством установок, недавно добавленные в магазин приложений, а также устанавливаемые из сторонних источников.

Эксперт отметил, что не стоит рассчитывать на абсолютную точность распознавания входящих звонков.