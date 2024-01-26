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Россиянам рассказали, почему опасно устанавливать на смартфон определитель номера

Россиянам рассказали, почему опасно устанавливать на смартфон определитель номера
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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что призванные бороться со спамом и мошенниками приложения для определения номера могут быть опасны для конфиденциальных данных владельца смартфона.

По словам эксперта, подобное ПО при установке нередко может запрашивать доступ не только к списку контактов, но к сообщениям, файловой системе, фото и видео, микрофону, данным геолокации и сведениям об активности приложений.

Сам пользователь должен решить, готов ли он предоставить такие разрешения приложению, будет ли прок от использования. В группу повышенного риска входят программы с небольшим количеством установок, недавно добавленные в магазин приложений, а также устанавливаемые из сторонних источников.

Эксперт отметил, что не стоит рассчитывать на абсолютную точность распознавания входящих звонков.

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