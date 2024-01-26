Фильму «Мадам Паутина» предрекают старт в $ 25 млн в США — это даже меньше «Морбиуса»

Уже 14 февраля состоится премьера «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон — нового фильма во вселенной Человека-паука от Sony. Картина расскажет о Кассандре Уэбб — девушке, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Героиня узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые вместе столкнутся с могущественным врагом.

По данным аналитиков, ленту ожидает один из худших стартов во всей индустрии супергероев. Согласно предпродажам билетов, в США фильм может стартовать в районе $ 25 млн — $ 35 млн. Это даже меньше провального «Морбиуса» с Джаредом Лето, который стартовал с $ 39 млн, получив разгромные отзывы от критиков и первых зрителей.

Эксперты не исключают, что ситуация может измениться к премьере, однако картине точно не удастся опередить провального «Капитана Марвел 2», который стартовал с $ 46,1 млн в США. Сейчас самый лучший старт в супергеройских фильмах Sony принадлежит «Веному 2» с Томом Харди — фильм стартовал с $ 90 млн в домашнем прокате.