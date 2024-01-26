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Фильм «Довод» Кристофера Нолана вновь покажут в кинотеатрах к релизу «Дюны 2»

Фильм «Довод» Кристофера Нолана вновь покажут в кинотеатрах к релизу «Дюны 2»
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Кинокомпания Warner Bros. объявила о повторной премьере фильма «Довод». Боевик Кристофера Нолана вернут в кинотеатры уже 23 февраля — показы на больших экранах и в IMAX пройдут всего неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Повторную премьеру «Довода» приурочат к скорому релизу «Дюны 2». Лента Дени Вильнёва выйдет в кинотеатрах уже 2 марта и станет следующим крупным мировым IMAX-релизом.

Кристофер Нолан уже поблагодарил Warner Bros. за повторную премьеру «Довода» после скандального запуска картины в 2020 году. Тогда ленту трижды откладывали из-за пандемии COVID-19 и планировали выпустить в онлайне одновременно с премьерой в кинотеатрах, против чего категорически выступал режиссёр. Результатом разногласий стало то, что свою следующую картину — фильм «Оппенгеймер» — Кристофер Нолан снял для студии Universal Pictures.

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