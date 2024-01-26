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Начались съёмки фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

Начались съёмки фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
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Стартовали съёмки фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. Об этом режиссёр объявил в соцсетях и показал фотографию с некоторыми членами актёрского состава ленты.

На фото можно увидеть Оскара Айзека, Кристофа Вальца и Чарльза Дэнса. Ещё в ленте снимется Миа Гот. В картине должен был сняться Эндрю Гарфилд, но он был вынужден отказаться от работы в ленте, поэтому его заменил Джейкоб Элорди.

Фото: Соцсети Гильермо дель Торо

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём чудовищных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей.

Ранее режиссёр «Лабиринта фавна», «Формы воды» и «Пиноккио» рассказывал, что работа над историей Франкенштейна является его детской мечтой.

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