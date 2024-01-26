В онлайн-кинотеатрах России вышла мелодрама «Великая ирония» Вуди Аллена

26 января в российских онлайн-кинотеатрах вышел фильм «Великая ирония». Мелодраму знаменитого Вуди Аллена можно посмотреть в том числе в Okko, «Иви» и других отечественных сервисах. Ранее картина вышла и в кинотеатрах России — прокатчиком выступила «Вольга».

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

«Великая ирония» рассказывает об успешной и несчастливой в браке женщине, которая сталкивается с бывшим одноклассником, которого не видела много лет. Вспомнив свою беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем. Но когда её муж начинает что-то подозревать, её роман постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.

Главные роли в картине исполнили Лу де Лааж и Нильс Шнайдер — звёзды современного французского кино. «Великая ирония» — это уже 56-я режиссёрская работа в карьере Вуди Аллена.