Вышел трейлер фильма «Красные комнаты» — детектив выйдет в России 29 февраля

Кинокомпания Russian World Vision представила дублированный трейлер фильма «Красные комнаты». Канадский триллер выйдет в кинотеатрах России 29 февраля с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат Russian World Vision.

Лента «Красные комнаты» расскажет о молодой женщине, которая следит за судебным делом против серийного убийцы. Она не пропускает ни одного заседания и даже ночует на улице возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она всё больше вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв. Теперь у неё лишь одна цель: любой ценой отыскать пропавшее видео убийства одной из жертв, которое сможет точно установить личность маньяка.

Главные в роли в триллере сыграли канадские актёры Жюльетт Гарьепи, Лори Бабен и Элизабет Локас. Режиссёром выступил Паскаль Планте.