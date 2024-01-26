Детективный сериал «Внутри убийцы» стартует 22 февраля — появились новые кадры

«Кинопоиск» опубликовал новые кадры из мрачного детективного сериала «Внутри убийцы». Премьера шоу, основанного на мировом бестселлере Майка Омера, стартует уже 22 февраля.

Новые кадры из сериала

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Сериал расскажет о сотруднике следственного комитета Тимофее Волохе и профайлере Зое Волгиной, которые расследуют дело серийного убийцы. Его кейс выделяется тем, что каждое место преступления душитель превращает в некий ритуальный арт-объект.

Главные роли в шоу исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») и Анастасия Евграфова («Игра на выживание»). Постановщиком выступил Владимир Мирзоев (сериал «Топи»). Музыку к шоу написала группа «АИГЕЛ» — их трек использовался в сериале «Слове пацана».