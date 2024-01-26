iPhone 14 Pro подешевел в России до 96 тысяч рублей — СМИ

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что стоимость смартфона iPhone 14 Pro снизилась в России на 16%. Если раньше устройство продавалась по цене в 120 тысяч рублей, то сейчас гаджет подешевел до 96 тысяч рублей.

Стоит отметить, что постепенный спад стоимости наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, две недели назад цена iPhone 12 в России упала на 25% — до рекордных 55 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 14 Pro предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Девайс работает на процессоре Apple A16 Bionic.

Линейка iPhone 14 поступила в продажу 16 сентября 2022 года.