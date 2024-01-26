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Вышел трейлер комедии «Рики Стэники» с Джоном Синой

Вышел трейлер комедии «Рики Стэники» с Джоном Синой
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Компания Amazon опубликовала полноценный трейлер комедии «Рики Стэники» с Заком Эфроном и Джоном Синой в главных ролях. В ролике показали основных действующих лиц и несколько комичных ситуаций.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Фильм расскажет о друзьях детства, которые придумывают воображаемого товарища, чтобы с его помощью выкручиваться из сложных ситуаций. Ситуация выходит из-под контроля, когда спустя 20 лет герои нанимают актёра, который и будет исполнять роль того самого воображаемого друга.

Также в каст вошли Жермен Фаулер, Эндрю Сантино, Лекс Скотт Дэвис, Уильям Х. Мэйси, Аня Савчич и другие. Режиссёром картины выступил Питер Фаррелли («Тупой и ещё тупее», «Зелёная книга»).

Премьера ленты «Рики Стэники» состоится 7 марта в стриминговом сервисе Prime Video.

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