Опубликовано «братское» закадровое фото Шона Леви, Райана Рейнольдса и Хью Джекмана

На этой неделе завершились съёмки фильма «Дэдпул 3». В связи с этим участники съёмочного процесса начали делиться закадровыми фотографиями.
Особенно сильно за время производства картины сдружились Шон Леви (режиссёр), Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Троица и до этого выкладывала совместные фото — когда из-за протестов в Голливуде работа над лентой приостановилась.
Фото: X (ранее Twitter)
Началось с дружбы. Закончилось братством.
Сюжетные подробности «Дэдпула 3» пока неизвестны, однако в истории как-то будут замешаны перемещения во времени и альтернативные вселенные. Для фанатов в данный момент это самый ожидаемый фильм Marvel Studios.
Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля. В российском дубляже от студии Red Head Sound Росомаху и Дэдпула озвучат Александр Рахленко и Пётр Гланц соответственно.