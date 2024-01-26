Опубликовано «братское» закадровое фото Шона Леви, Райана Рейнольдса и Хью Джекмана

На этой неделе завершились съёмки фильма «Дэдпул 3». В связи с этим участники съёмочного процесса начали делиться закадровыми фотографиями.

Особенно сильно за время производства картины сдружились Шон Леви (режиссёр), Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Троица и до этого выкладывала совместные фото — когда из-за протестов в Голливуде работа над лентой приостановилась.

Фото: X (ранее Twitter)

Началось с дружбы. Закончилось братством.

Сюжетные подробности «Дэдпула 3» пока неизвестны, однако в истории как-то будут замешаны перемещения во времени и альтернативные вселенные. Для фанатов в данный момент это самый ожидаемый фильм Marvel Studios.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля. В российском дубляже от студии Red Head Sound Росомаху и Дэдпула озвучат Александр Рахленко и Пётр Гланц соответственно.