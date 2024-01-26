Стали известны участники Игр будущего по Dota 2 в Казани — призовой фонд составит $ 1 млн

Организаторы мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2024» в Казани анонсировали состав участников турнира по дисциплине Dota 2.

За призовой фонд в размере $ 1 млн поведут борьбу 16 коллективов. Помимо четырёх топ-команд из Китая, в Россию приедут Nigma Galaxy с Мираклом и Сумаилом, а также русскоязычный ростер Entity и состав стримеров Echpo4mak.

Состав участников Игр будущего по Dota 2:

Hydra (Россия)

One Move (Россия)

Echpo4mak (Россия)

Invictus Gaming (Китай)

LGD Gaming (Китай)

Xtreme Gaming (Китай)

Azure Ray (Китай)

beastcoast (Перу)

Thunder Awaken (Перу)

BOOM Esports (Перу)

Nigma Galaxy (Европа)

Entity (Европа)

Winter Bear (Иран)

Neon Esports (Филиппины)

Две последние команды будут объявлены позже.

Игры будущего пройдут в Казани с 25 февраля по 10 марта. Всего будет представлено свыше 20 видов программы, в том числе CS:GO + лазертаг и Mobile Legends: Bang Bang.