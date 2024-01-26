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Стали известны участники Игр будущего по Dota 2 в Казани — призовой фонд составит $ 1 млн

Стали известны участники Игр будущего по Dota 2 в Казани — призовой фонд составит $ 1 млн
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Организаторы мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2024» в Казани анонсировали состав участников турнира по дисциплине Dota 2.

За призовой фонд в размере $ 1 млн поведут борьбу 16 коллективов. Помимо четырёх топ-команд из Китая, в Россию приедут Nigma Galaxy с Мираклом и Сумаилом, а также русскоязычный ростер Entity и состав стримеров Echpo4mak.

Состав участников Игр будущего по Dota 2:

  • Hydra (Россия)
  • One Move (Россия)
  • Echpo4mak (Россия)
  • Invictus Gaming (Китай)
  • LGD Gaming (Китай)
  • Xtreme Gaming (Китай)
  • Azure Ray (Китай)
  • beastcoast (Перу)
  • Thunder Awaken (Перу)
  • BOOM Esports (Перу)
  • Nigma Galaxy (Европа)
  • Entity (Европа)
  • Winter Bear (Иран)
  • Neon Esports (Филиппины)

Две последние команды будут объявлены позже.

Игры будущего пройдут в Казани с 25 февраля по 10 марта. Всего будет представлено свыше 20 видов программы, в том числе CS:GO + лазертаг и Mobile Legends: Bang Bang.

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