Стали известны участники Игр будущего по Dota 2 в Казани — призовой фонд составит $ 1 млн
Организаторы мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2024» в Казани анонсировали состав участников турнира по дисциплине Dota 2.
За призовой фонд в размере $ 1 млн поведут борьбу 16 коллективов. Помимо четырёх топ-команд из Китая, в Россию приедут Nigma Galaxy с Мираклом и Сумаилом, а также русскоязычный ростер Entity и состав стримеров Echpo4mak.
Состав участников Игр будущего по Dota 2:
- Hydra (Россия)
- One Move (Россия)
- Echpo4mak (Россия)
- Invictus Gaming (Китай)
- LGD Gaming (Китай)
- Xtreme Gaming (Китай)
- Azure Ray (Китай)
- beastcoast (Перу)
- Thunder Awaken (Перу)
- BOOM Esports (Перу)
- Nigma Galaxy (Европа)
- Entity (Европа)
- Winter Bear (Иран)
- Neon Esports (Филиппины)
Две последние команды будут объявлены позже.
Игры будущего пройдут в Казани с 25 февраля по 10 марта. Всего будет представлено свыше 20 видов программы, в том числе CS:GO + лазертаг и Mobile Legends: Bang Bang.
Комментарии