Инсайдер раскрыл характеристики планшета Xiaomi Pad 7

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл основные характеристики планшета Xiaomi Pad 7. По его информации, новинка получит 12,45-дюймовый LCD-экран с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 144 Гц.

Устройство будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Ко всему прочему, гаджет оснастят поддержкой зарядки мощностью до 120 Вт.

Что касается Xiaomi Pad 7 Pro, то в начале февраля стало известно, что девайс получит 10-дюймовый экран с разрешением 2367 х 1480 пикселей и кадровой частотой 144 Гц. Также устройство будет работать на операционной системе Android 14.

Ожидается, что линейку планшетов Xiaomi Pad 7 производитель официально представит уже в феврале. Более конкретные сроки пока не раскрываются.