Выживач Palworld стал самой популярной игрой в Game Pass в России и США

Выживач Palworld оказался невероятным хитом не только в Steam, но и возглавил рейтинг самых популярных игр в подписке Game Pass. Абсолютным лидером он стал в России, США и Германии, а во Франции, Италии и Испании — занимал второе или третье место.

Рейтинг игр в российском Game Pass

Фото: Microsoft

Ко всему прочему, в число самых популярных тайтлов в российском Game Pass вошла Resident Evil 2, Hell Let Loose, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider, Goat Simulator 3, Minecraft, Mortal Kombat 11 и UFC 4

В Palworld геймерам предстоит собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 110 тысяч отзывов, причём 94% из них — положительные.

Релиз Palworld в раннем доступе состоялся 19 января.