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Киллиан Мёрфи назвал «Бедных-несчастных» и «Оставленных» любимыми фильмами 2023 года

Киллиан Мёрфи назвал свои любимые фильмы в 2023 году
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Недавно Киллиан Мёрфи («Острые козырьки») принял участие в шоу на канале ExtraTV. В ходе передачи ведущий попросил назвать актёра свои любимые фильмы 2023 года — ими стали «Бедные-несчастные» и «Оставленные».

Напомним, фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал рекордсменом по числу номинаций на «Оскар-2024». Также на премии за главную мужскую роль претендуют Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»), Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Джеффри Райт («Американское чтиво») и Пол Джаматти («Оставленные»).

«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года — он заработал в мировом прокате $ 953 млн. Картина уступила только «Барби» ($ 1,44 млрд) и «Братьям Супер Марио в кино» ($ 1,36 млрд).

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