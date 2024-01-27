Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в истории Warner Bros.

Warner Bros. Discovery опубликовала новый финансовый отчёт. Из него стало известно, что Hogwarts Legacy — самая продаваемая игра в истории компании и мире за 2023 год. Тираж тайтла уже превысил 24 млн копий.

Ещё отмечается, что игровое подразделение Warner Bros. демонстрирует один из самых высоких показателей рентабельности среди всех бизнесов корпорации. Руководство видит в Warner Bros. Games отличные перспективы для инвестиций и собирается дальше активно расширять его.

Фото: Variety

Тем временем Mortal Kombat 1, которая тоже является частью интеллектуальной собственности Warner Bros., реализовалась тиражом в 3 млн копий. Файтинг занял восьмую строчку в рейтинге самых продаваемых игр в 2023 году.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.