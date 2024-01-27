«Пора действовать»: глава Microsoft раскритиковал откровенные дипфейк-фото Тейлор Свифт

В соцсети X (ранее Twitter) и на форуме Reddit начали распространяться откровенные дипфейк-фото певицы Тейлор Свифт. На них звезда изображена в обнажённом виде среди фанатов футбольной команды Kansas City Chiefs — за неё играет её возлюбленный Трэвис Келси.

Сама Свифт уже заявила, что намерена подать в суд на авторов эротических дипфейк-фото с её участием. Теперь ситуация прокомментировал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Он называет случившееся ужасным и призвал всех пользователей технологических платформ «действовать».

Прежде всего, это чрезвычайно тревожно и ужасно. Поэтому мы, пользователи технологических платформ, должны действовать, независимо от того, что вы об этом думаете. Я думаю, мы все выиграем, если онлайн-мир станет безопаснее.

Ранее инсайдер сообщил, что Тейлор Свифт сыграет в фильме «Дэдпул 3» роль Леди Дэдпул.