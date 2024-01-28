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В EA Sports FC 24 нашли способ получить мощнейшую карточку Александра Головина

В EA Sports FC 24 нашли способ получить мощнейшую карточку Александра Головина
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26 января Electronic Arts выпустила полный набор «Команды года» в режиме Ultimate Team — список лучших футболистов 2023 года, за которых голосовали игроки. В номинантах присутствовал и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, однако он даже не попал в список «Почётное упоминание TOTY».

Фанатов отечественного футболиста это не смутило, и они уже нашли способ создать улучшенную версию спортсмена собственными руками. Для этого необходимо приобрести ранее улучшенную версию Головина-первопроходца (она стоит около 30 тысяч монет) и активировать новое развитие игрока под названием "Блестящий бровочник" за 75 тысяч монет во вкладке «Клуб — Развитие».

Характеристики улучшенной карточки Александра Головина после развития его карточки первопроходца

Характеристики улучшенной карточки Александра Головина после развития его карточки первопроходца

Фото: «Чемпионат»

В результате выполнения нескольких требуемых заданий получится усиленная версию Александра Головина с рейтингом 88, которая способна играть на флангах и в роли атакующего полузащитника. Кроме того, после апгрейда карточка будет обладать мощным игровым стилем «Скороход+», позволяющим футболисту ещё быстрее ускоряться при взрывном рывке.

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