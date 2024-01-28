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Мартин Скорсезе рассказал, почему не смотрит свои фильмы в кинотеатрах

Мартин Скорсезе не смотрит свои фильмы в кинотеатрах из-за маленького роста
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На этой неделе режиссёр Мартин Скорсезе дал большое интервью журналистам издания Variety. Во время разговора постановщик рассказал, почему не смотрит свои фильмы в кинотеатрах.

Он признался, что во время сеанса ему ничего не видно из-за маленького роста. Причём то же самое происходит и в обычных театрах.

Люди много разговаривают и передвигаются. Я маленького роста, и передо мной всегда большой человек. То же самое и с Бродвеем — я не могу спокойно сходить в театр. Передо мной всегда кто-то есть, поэтому я не вижу сцену и плохо слышу само шоу. Мне очень нравится Imax, поскольку там я становлюсь выше. Вы входите, садитесь сзади и смотрите на всё сверху.

Последняя работа Скорсезе «Убийцы цветочной луны» вышла в мировой прокат 20 октября прошлого года. За всё время лента заработала $ 156 млн при бюджете в $ 200 млн.

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