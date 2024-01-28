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Российская Virtus.pro вышла на глобальный турнир BLAST Premier Spring Final 2024 по CS 2

В Копенгагене завершился первый групповой этап весенней серии BLAST Premier по шутеру Counter-Strike 2. В результате определились четыре из восьми участников главного турнира, который пройдёт в Лондоне в июне.

В группе D первое место заняла российская Virtus.pro. Пятёрка Джами Jame Али выиграла все три матча, победив Cloud9 и дважды одолев немецкую BIG.

Также из BLAST Premier: Spring Groups 2024 в весенний финал прошли Team Vitality, NAVI и FaZe Clan.

Фото: Liquipedia

Ещё две путёвки на главный турнир разыграют сегодня вечером команды, занявшие вторые места: Astralis сыграет с BIG, а G2 — с Team Liquid. Последние два слота получат финалисты турнира Showdown в начале марта.

BLAST Premier: Spring Final 2024 пройдёт с 12 по 16 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Восемь лучших команды весны разыграют призовой фонд в размере $ 425 тыс.