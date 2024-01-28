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Пересъёмки новой части «Капитана Америка» пройдут с мая по август — инсайдер

Пересъёмки новой части «Капитана Америка» пройдут с мая по август — инсайдер
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Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что пересъёмки фильма «Капитан Америка: Новый дивный мир» пройдут с мая по август. Осенью прошлого года информатор говорил, что Marvel отложила картину из-за отсутствия экшен-сцен.

Вероятно, пересъёмки как раз и нужны для того, чтобы добавить в ленту больше динамичных моментов — так фильм будет смотреться бодрее и интереснее. Сама Marvel пока никак не прокомментировала данную информацию.

Эстафету Капитана Америка в киновселенной Marvel взял на себя Сэм Уилсон, сыгранный Энтони Маки. В «Финале» Стив Роджерс отдал свой щит другу, тем самым намекнув, что теперь защищать страну будет он. Маки не раз говорил, что горд играть такого важного персонажа.

Премьера фильма «Капитан Америка: Новый дивный мир» ожидается 14 февраля 2025 года.

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