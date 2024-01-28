В игре «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» будет антипиратская защита Denuvo

Геймеры обратили внимание, что разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League из Rocksteady Studios обновили страницу игры в Steam. Теперь в цифровом магазине появилась отметка, что шутер снабдят антипиратской защитой Denuvo.

Фото: Steam

Напомним, пользователи недолюбливают Denuvo, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК. Видимо, создателей не смутило, что данное решение подольёт ещё больше масла в огонь, поскольку тайтл и так подвергается критике со стороны геймеров, а также прессы.

«Конец Лиги справедливости» выступит новой игрой в серии Batman: Arkham. По сюжету все супергерои оказываются под воздействием злодея Брэйниака и не могут себя контролировать. Исправлять ситуацию будет знакомая группа плохишей с Харли Квинн, Королём Акул и другими.

Релиз игры состоится 2 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series.