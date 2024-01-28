«Из игры высосали удовольствие»: фанаты EA Sports FC 24 в ужасе от ивента «Команда года»

Во второй половине января в EA Sports FC 24 стартовал ивент «Команда года» — пользователи выбрали 12 лучших футболистов 2023 года. По итогам голосования в режиме Ultimate Team появились усиленные карточки спортсменов с повышенными характеристиками. Чуть позже авторы выпустили и «Почётное упоминание TOTY» — в него вошли ещё 11 игроков с чуть меньшими характеристиками.

По сложившейся традиции фанаты «Фифы» откладывали множество наборов до старта события, чтобы повысить свои шансы на улов лучших карточек в игре. Однако в этот раз что-то пошло не так: многие геймеры сообщают, что даже после открытия сотен паков они не поймали ни одного футболиста из «Команды года». Об этом они массово сообщают в соцсетях в тематических пабликах и под жалобами крупных блогеров.

EA высосала из EA Sports FC 24 всё удовольствие и превратила игру в симулятор казино. Вам должно быть стыдно, ЕА.

Я не стану винить тех, кто решит бросить игру после «Команды года»! Очень удручающе, что после нескольких часов открытия сотен паков вы не получаете вообще ничего. Игра должна приносить удовольствие, а не депрессию.

Я надеюсь, что кто-нибудь выпустит хороший футбольный симулятор, который уничтожит EA Sports FC. Они могли бы даже выпустить ту же самую игру, но без издевательств над своей фанатской базой игроков, и этого было бы достаточно. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет.



Учитывая невероятно редкий улов TOTY-карточек, их очень сложно купить на трансферном рынке. Если на консолях футболистов можно купить за внушительные суммы в миллионы монет, то на ПК спортсменов практически не бывает из-за куда меньшей аудитории. Кроме того, на отсутствие продаваемых игроков сказывается и наборы из заданий и ИПК — выпадаемые из них предметы нельзя продать.

Версия Криштиану Роналду «Команды года». На консолях она обойдётся в 13 млн монет, на ПК её никто не продаёт Фото: Futbin

Сама Electronic Arts пока не комментировала жалобы игроков и не сообщала о повышении шанса выпадения TOTY-карточек.