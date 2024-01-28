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Приложение Apple Podcasts получит функцию расшифровки в iOS 17.4

Приложение Apple Podcasts получит функцию расшифровки в iOS 17.4
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Приложение Apple Podcasts получит функцию расшифровки в обновлении iOS 17.4. Об этом компания рассказала на официальном сайте.

Отмечается, что расшифровка будет автоматически генерироваться программным обеспечением. Функция появится в подкастах на английском, французском, немецком и испанских языках. Воспользоваться свежей фичей смогут пользователи из более 170 стран.

Данное нововведение призвано облегчить поиск и переход к нужному моменту в подкасте. Искать необходимый отрывок можно с помощью как определённых слов, так и фраз. Ещё транскрипцию можно читать параллельно самому подкасту.

Ко всему прочему, авторы шоу смогут предоставлять свои собственные расшифровки. Также у них появится возможность отредактировать автоматически созданную транскрипцию.

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