Okko будет показывать главные турниры по Counter-Strike 2 и Dota 2 от ESL

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что будет транслировать в России соревнования по Counter-Strike 2 и Dota 2 от ESL с собственной дорожкой комментариев, в высоком разрешении и возможностью отматывать трансляцию.

Отмечается, что турниры будут доступны в Okko в полном объёме, как в прямом эфире, так и в записи. Okko покажет все ключевые турниры по CS2 от ESL, в том числе IEM Katowice, EPL S19 и IEM Cologne, а также все TIER-1 по DOTA 2, такие как ESL One Birmingham, DreamLeague и другие.

По словам Камаля Гериханова, руководителя киберспортивного направления Okko, онлайн-кинотеатр предлагает новый формат просмотра и высокий уровень удобства.

Okko продолжает менять представления о киберспортивных трансляциях и делать киберспорт более привлекательным для широкой аудитории. Мы знаем, чего не хватает другим платформам, понимаем запросы фанатов киберспорта, поэтому предлагаем новый формат смотрения и высокий уровень удобства. Все турниры по КС и Доте от ESL будут доступны в Okko с профессиональными комментариями от знаковых ребят из комьюнити.

Трансляции в онлайн-кинотеатре начнутся с турнира по CS2 Intel Extreme Masters Katowice 2024, который будет проходить с 31 января по 11 февраля.