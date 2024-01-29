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«Смуту» отложили до 4 апреля

«Смуту» отложили до 4 апреля
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Разработчики российской игры «Смута» объявили о переносе игры. Релиз игры передвинули с 26 февраля на 4 апреля. Авторы заявили, что они заканчивают подготовку к релизу, поэтому им потребовалось больше времени.

Разработчики также заявили, что готовят к выходу бесплатную версию игры, в которой можно будет пройтись по игровой локации Москвы.

В рамках этой виртуальной экскурсии вы получите интересные знания по истории, послушаете лекцию о Смутном времени, а также попробуете некоторые игровые механики из основной версии игры. В обучающую версию «Смуты» вы сможете поиграть незадолго до релиза основной версии игры.

А уже 16 февраля авторы планируют выпустить новый выпуск дневников разработчиков. Ролик посвятят боевой системе игры.

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