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Сюжетную линию Цири в четвёртом сезоне «Ведьмака» ждёт мрачный поворот

Сюжетную линию Цири в четвёртом сезоне «Ведьмака» ждёт мрачный поворот
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Недавно актриса Фрейя Аллан дала интервью изданию Radio Times и поговорила про четвёртый сезон «Ведьмака». В частности, Аллан побеседовала про Цири — одну из главных героинь шоу.

По словам актрисы, в четвёртом сезоне шоу зрители увидят мрачный поворот, который случится с Цири. Этот фрагмент будет воплощён из книг Анджея Сапковского.

Признаться честно, я заинтригована тем, как они собираются показать эту историю. Я буду заинтригована, увидев, как они переведут это в телевизионную версию. В книге направление с Цири взяло довольно мрачный оборот.

В четвёртом сезоне «Ведьмака» роль Геральта вместо Генри Кавилла исполнит Лиам Хемсворт, брат Криса Хемсворта, известного по роли Тора в фильмах Marvel Studios.

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