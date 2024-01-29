Сюжетную линию Цири в четвёртом сезоне «Ведьмака» ждёт мрачный поворот

Недавно актриса Фрейя Аллан дала интервью изданию Radio Times и поговорила про четвёртый сезон «Ведьмака». В частности, Аллан побеседовала про Цири — одну из главных героинь шоу.

По словам актрисы, в четвёртом сезоне шоу зрители увидят мрачный поворот, который случится с Цири. Этот фрагмент будет воплощён из книг Анджея Сапковского.

Признаться честно, я заинтригована тем, как они собираются показать эту историю. Я буду заинтригована, увидев, как они переведут это в телевизионную версию. В книге направление с Цири взяло довольно мрачный оборот.

В четвёртом сезоне «Ведьмака» роль Геральта вместо Генри Кавилла исполнит Лиам Хемсворт, брат Криса Хемсворта, известного по роли Тора в фильмах Marvel Studios.