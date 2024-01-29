Команда RAMZES666 и PSG.Quest сыграют на Играх Будущего по Dota 2 в Казани

Организаторы мультиспортивного турнира «Игры Будущего – 2024» объявили две последние команды, которые примут участие в турнире по Dota 2.

За титул и призовой фонд в размере $ 1 млн будут бороться новая российская команда L1ga Team, которую собирает опытный Роман RAMZES666 Кушнарёв, а также состав PSG.Quest.

Сегодня же организаторы провели жеребьёвку группового этапа. По его итогам первые места каждой группы пройдут сразу в четвертьфинал, а вторые и третьи начнут плей-офф со стадии 1/8 финала. Занявшие последние места в группах покинут турнир.

Фото: Игры Будущего

Турнир по Dota 2 в рамках «Игр Будущего» в Казани пройдёт с 19 по 24 февраля. Призовой фонд составит $ 1 млн, решающие матчи состоятся в комплексе «Казань Экспо».