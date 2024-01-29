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Игра «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не работает в России без VPN

Игра «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не работает в России без VPN
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Новинка от Warner Bros. Games «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не даёт геймерам подключиться к серверам игры с российского IP-адреса.

При попытке подключиться игра выдаёт окно с предложением сначала ознакомиться с пользовательским соглашением. С подобными проблемами столкнулся во время прямой трансляции известный стример Михаил Juice Лучков.

Видео доступно на Twitch-канале Juice. Права на видео принадлежат Juice.

Подобная проблема возникает и у других игроков. Впрочем, разработчики приняли решение временно отключить сервера полностью — они заработают через несколько часов.

Ранее Warner Bros. подобным образом уже ограничивала доступ к своим продуктам для геймеров из России — к примеру, игроки столкнулись с этим на релизе Mortal Kombat 1.

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