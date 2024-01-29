Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Genshin Impact представили нового персонажа — дизайнершу Тиори

В Genshin Impact представили нового персонажа — дизайнершу Тиори
Комментарии

Авторы популярной онлайн-игры Genshin Impact анонсировали нового персонажа Тиори. Вероятно, он станет играбельным в версии 4.5, которая выйдет в середине марта.

Тиори — модный дизайнер из Фонтейна, которая ранее появлялась в ходе временного ивента про съёмки фильма и упоминалась в других источниках. Девушка будет сражаться одноручным мечом и владеть силой стихии гео (земля).

Фото: Genshin Impact

Вероятно, Тиори станет единственным новым персонажем в патче 4.5 — обычно разработчики анонсируют всех новых героев сразу.

В среду, 31 января, Genshin Impact будет обновлён до версии 4.4. Там будет доступно сразу два новых играбельных персонажа: адепт Сянь Юнь и уличный артист Ка Мин, история которых связана с новой локацией.

Материалы по теме
Что нужно знать про обновление 4.4 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android