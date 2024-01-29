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Серверы «Отряда самоубийц» отключили сразу после выхода из-за критического бага

Серверы «Отряда самоубийц» отключили сразу после выхода из-за критического бага
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Разработчики новой видеоигры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» сразу после выхода были вынуждены отключить серверы на профилактику из-за серьёзной ошибки.

После подключения к серверу игра сообщала геймерам, что они уже завершили сюжетную кампанию. В результате Warner Bros. Games закрыла серверы на техническое обслуживание — ожидается, что оно займёт несколько часов. На момент публикации профилактика продолжается, точные сроки окончания неизвестны.

Ранее на блокировку доступа к серверам «Отряда самоубийц» пожаловались российские геймеры. Как и в Mortal Kombat 1, игра отказывает в подключении пользователям с IP-адресами из России — для игры, в том числе на PlayStation, приходится использовать VPN.

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