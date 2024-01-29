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Заставку DOOM запустили на кишечной палочке — полное «прохождение» займёт 600 лет

Аспирант Массачусетского технологического института Лорен Рамлан рассказала, что сделала проект по запуску медиаобъектов на клетках кишечной палочки.

В качестве изображения девушка использовала заставку культовой игры DOOM. Лорен использовала клетки в качестве пикселей, выращивая их в специальном планшете — в итоге получилось изображение в разрешении 32х48.

Видео доступно на YouTube-канале Lauren Ramlan. Права на видео принадлежат Lauren Ramlan.

С помощью дифференциальных уравнений можно рассчитать, какие молекулы понадобятся для клеток в течение времени. Так можно понять, какие пиксели должны быть включены — на вывод картинки требуется около 70 минут.

Рамлан также рассчитала, что, если кто-то захочет вывести подобным образом полное прохождение DOOM, это займёт примерно 600 лет.