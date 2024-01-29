Первый час игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» выложили на YouTube

На YouTube-канале GamersPrey вышло видео с первой частью прохождения новой игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» в качестве 4K.

В 56-минутный ролик вошли процесс обучения, завязка сюжета и сражения, а также перемещение по различным локациям и другие элементы геймплея.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат GamersPrey.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни ругают «Отряд самоубийц» за скучный геймплей и сравнивают её с прошлым проектами серии Batman: Arkham (не в пользу новинки) — другие же хвалят современный подход к разработке и свежий взгляд на сюжет.

Ранее стало известно, что российские игроки не могут войти на северы игры — чтобы попробовать новинку, им приходится использовать VPN-сервисы.