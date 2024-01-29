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iOS 18 станет крупнейшим обновлением в истории iPhone — инсайдер раскрыл нововведения

iOS 18 станет крупнейшим обновлением в истории iPhone — инсайдер раскрыл нововведения
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Эксперт Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на собственные источники заявил, что предстоящая iOS 18 может стать наиболее масштабным обновлением операционной системы для iPhone.

Он рассказал, что Apple планирует серьёзно обновить голосового ассистента: Siri начнёт использовать технологии на базе нейросетей. За счёт этого помощник станет значительно умнее и сможет выполнять новые функции.

Поддержку ИИ также могут получить другие приложения на iPhone: например, Apple Music и некоторые другие сервисы. Инсайдер также отметил, что в iOS 18 может появиться поддержка RCS — стандарта сообщений, который позволяет отправлять фото и видео, а также создавать групповые чаты.

iOS 18 представят в июне этого года, а пользователи смогут опробовать новую ОС в сентябре.

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