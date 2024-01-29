В Сети придумали читерские очки для Counter-Strike 2 со встроенным радархаком

В Сети распространяется видео с владельцем очков смешанной реальности, который вывел на них изображение карты в Counter-Strike 2.

Радархак показывает расположение соперников в CS 2. Обычно его используют на втором экране, но такой способ намного удобнее для читера — он не отвлекается от игры, но быстро может заметить, где находится противник.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат Anti-Cheat Police Department.

Пользователи отмечают, что такие AR-очки могли бы помочь читерам-киберспортсменам: их будет намного труднее уличить в обмане. Стример Smooya уже в шутку отметил, что игроки команды Pera (её обвиняли в читерстве) начали выступать в очках, хотя раньше не испытывали проблем со зрением.