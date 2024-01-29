Авторы сериала «Разделение» показали первый кадр нового сезона

Стриминговый сервис Apple TV+ выложил первый кадр второго сезона научно-фантастического сериала «Разделение».

Ранее съёмки шоу с Адамом Скоттом и Заком Черри были приостановлены из-за забастовки Гильдии сценаристов США в начале мая — видимо, теперь работа над проектом продолжается. Дата выхода второго сезона «Разделения» пока неизвестна.

Фото: Apple TV+

Сериал дебютировал на Apple TV+ в феврале 2022-го и стал одним из самых высокооценённых проектов по итогам года, получив 14 номинаций на «Эмми», а также ряд других престижных премий.

Сюжет «Разделения» рассказывает о современной медицинской процедуре, которая позволяет крупной компании разделять рабочие воспоминания своих сотрудников и с их личными воспоминаниями.