Новая State of Play от Sony пройдёт 1 февраля — покажут Rise of Ronin и Stellar Blad

Компания Sony анонсировала новую презентацию серии State of Play, на которой планирует поделиться новостями о предстоящих играх для PlayStation.

Трансляция пройдёт 1 февраля в 1:00 мск и будет продолжаться около 40 минут. Всего Sony планирует показать 15 игр, в том числе Rise of the Ronin и Stellar Blade.

Игроки также ждут, что на презентации расскажут что-то о новом Silent Hill, Judas, Final Fantasy 7: Rebirth, Desth Stranding 2 и других проектах, которые в скором времени должны выйти на консолях PlayStation.

Последний на данный момент State of Play прошёл 15 сентября. Среди прочего, во время эфира авторы рассказали детали нового «Человека-паука», Ghostrunner 2, Avatar: Frontiers of Pandora и других игр.