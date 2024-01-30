Шутер Spec Ops: The Line сняли с продаж в Steam

Известный шутер от третьего лица Spec Ops: The Line сняли с продаж в Steam, игру больше нельзя купить на площадке Valve. На это обратил внимание аккаунт Wario64.

Примечательно, что полностью снимать тайтл с продаж не стали, поскольку он остался доступен для покупки в магазине Xbox и в GOG.

Сюжет игры вдохновлен фильмами «Апокалипсис сегодня» и «Сердце во тьме», но разворачивается в разрушенном городе Дубае, а игровой процесс включает в себя командную тактику, мир, заставляющий игроков думать не только горизонтально, но и вертикально, опустошительные песчаные бури, которые можно использовать в свою пользу, а также множество карт и режимов для многопользовательской игры.

Главным героем Spec Ops: The Line выступает капитан Мартин Уокер, который с напарниками прибыл в Дубай со спасательной миссией.