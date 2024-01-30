Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Милли Олкок стала Супергёрл в новой киновселенной DC

Милли Олкок стала Супергёрл в новой киновселенной DC
Комментарии

Спустя некоторое время стало известно, что Супергёрл в обновлённой киновселенной DC стала Милли Олкок. СМИ сообщали, что роль героини могла также исполнить Мэг Доннелли, звезда «Винчестеров».

О том, что персонажа сыграет Олкок, сообщил глава киновселенной DC Джеймс Ганн в своих соцсетях. Он выпустил небольшое обращение.

Это правда. Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад её участию в DCU. Да, впервые я узнал о ней в «Доме Дракона», но я был потрясен её разнообразными прослушиваниями и экранными пробами для Супергёрл. Она воплощение самой Кары, какой её представляли Том Кинг, Билькис Эвели и Ана Ногейра.

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен: Наследие».

Материалы по теме
«Общество снега» — жутко реалистичное кино о крушении самолёта с регбийной командой
«Общество снега» — жутко реалистичное кино о крушении самолёта с регбийной командой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android