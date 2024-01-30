Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Крис Рок снимет ремейк фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном

Крис Рок снимет ремейк фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что актёр и комик Крис Рок выступит режиссёром англоязычного ремейка датского фильма 2020 года «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

Продюсерами ленты выступят Дженнифер Дэвиссон, Леонардо Ди Каприо, Блэд Уэстон и Коллин Крейто. Стюарт Блумберг написал черновик сценария будущей ленты, финальный вариант создаст другой сценарист совместно с Роком.

О чём расскажет ремейк ленты и кто в нём сыграет, неизвестно. Возможно, менять сюжет не станут вообще. Оригинальный фильм рассказывал о четырёх друзьях, которые решают провести эксперимент — выпивать немного алкоголя каждый день, чтобы повысить свою эффективность и уровень счастья.

Курировать ремейк будет Майкл Хэмптон из компании Appian Way.

Материалы по теме
Каким получился сериал «Властелины воздуха». Обзор первых эпизодов шоу
Каким получился сериал «Властелины воздуха». Обзор первых эпизодов шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android