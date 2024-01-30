Крис Рок снимет ремейк фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном

Издание Deadline сообщило, что актёр и комик Крис Рок выступит режиссёром англоязычного ремейка датского фильма 2020 года «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

Продюсерами ленты выступят Дженнифер Дэвиссон, Леонардо Ди Каприо, Блэд Уэстон и Коллин Крейто. Стюарт Блумберг написал черновик сценария будущей ленты, финальный вариант создаст другой сценарист совместно с Роком.

О чём расскажет ремейк ленты и кто в нём сыграет, неизвестно. Возможно, менять сюжет не станут вообще. Оригинальный фильм рассказывал о четырёх друзьях, которые решают провести эксперимент — выпивать немного алкоголя каждый день, чтобы повысить свою эффективность и уровень счастья.

Курировать ремейк будет Майкл Хэмптон из компании Appian Way.