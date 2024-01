Хидео Кодзима намекнул на появление Death Stranding 2 на State of Play

Кажется, грядущий State of Play может оказаться действительно жарким, а Хидео Кодзима всячески на это намекает. Геймдизайнер отреагировал на новость о проведении шоу в соцсетях, а геймеры подумали, что разработчик намекнул на показ Death Stranding 2.

И без намёка Кодзимы было бы логичным показать новый трейлер игры или озвучить дату релиза в рамках State of Play — большого шоу Sony.

Фото: Соцсети Хидео Кодзимы

Само шоу продлится 40 минут, Sony покажет около 15 игр, включая Rise of the Ronin и Stellar Blade. Ещё на презентации ожидаются ремейк Silent Hill 2, ремастер Until Dawn, новая часть Metro, которая может оказаться VR-тайтлом, и другое.

State of Play пройдёт в ночь с 31 января на 1 февраля в 01:00 мск. Последний на данный момент State of Play прошёл 15 сентября.