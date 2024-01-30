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Death Stranding вышла на iPhone, iPad и Mac

Death Stranding вышла на iPhone, iPad и Mac
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Сегодня, 30 января, состоялся релиз Death Stranding на iPhone, iPad и Mac. Приобрести игру можно через App Store. В России цена на игру не изменилась — она составляет почти 1,8 тысячи рублей.

Death Stranding — игра Хидео Кодзимы, вышедшая в 2019 году. Через некоторое время авторы выпустили тайтл на PS5 в виде режиссёрской версии. Позже, в 2023 году, было объявлено, что релиз тайтла состоится и на устройствах Apple.

Игра получила преимущественно положительные оценки, однако были и те, кто не понял тайтл. После её релиза Кодзиму в шутку стали считать ещё большим гением, а сам разработчик заявлял, что изобрёл новый жанр для всей индустрии, который будет развиваться в будущем.

Помимо iOS Death Stranding доступна также на ПК, PS4 и PS5.

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