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«Фильм получился трагичнее, чем книга»: Дени Вильнёв — о «Дюне 2»

«Фильм получился трагичнее, чем книга»: Дени Вильнёв — о «Дюне 2»
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Совсем скоро состоится премьера «Дюны 2» — продолжения экранизации знаменитой саги, основанной на одноимённом романе Френка Герберта. Картина расскажет о становлении Пола Атрейдеса среди местных жителей планеты Арракис.

По словам режиссёра Дени Вильнёва, второй фильм будет трагичнее, чем оригинальная книга Герберта. Сиквел завершит историю, начатую в первой части, и в то же время станет основой для теоретической третьей части.

Это будет завершённая история, в которой все элементы на месте. Но мне кажется, что экранизация получилась трагичнее, чем книга. Финал второй части создаст полный баланс и равновесие для завершения сюжетной линии Пола в третьей части.

Премьера «Дюны 2» состоится уже 1 марта. Сагу пока не продлили на третий фильм, однако Дени Вильнёв уже почти дописал сценарий продолжения.

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Режиссёр Дени Вильнёв уже почти дописал сценарий для «Дюны 3»
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