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Вышел большой игрофильм «Отряда самоубийц: Конец Лиги справедливости» в разрешении 4К

Вышел большой игрофильм «Отряда самоубийц: Конец Лиги справедливости» в разрешении 4К
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Блогер GamersPrey опубликовал большой игрофильм, выполненный из кат-сцен в игре «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» в разрешении 4K. Автор объединил все ролики в новинке в одну ленту длительностью 2 часа 50 минут.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Таким образом, геймеры могут ознакомиться с сюжетом новой игры студии Rocksteady или пересмотреть свои любимые сцены из проекта. Сейчас вокруг экшена сложился негативный фон из-за ставки на долгосрочную поддержку и шутерные механики, поэтому многие фанаты оригинальной трилогии Batman Arkham наверняка предпочтут посмотреть этот «фильм», чтобы быть в курсе событий тайтла.

Релиз «Отряда самоубийц: Конец Лиги справедливости» состоится 2 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, сейчас к игре уже приступили владельцы максимального издания игры. На старте проект не получит перевод на русский язык.

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