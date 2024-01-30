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Вышел первый тизер фильма «Домовёнок Кузя»

Вышел первый тизер фильма «Домовёнок Кузя»
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила первый тизер российского художественного фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Премьера картины состоится 19 декабря во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Сюжет экранизации расскажет о том, как Кузя сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовёнок много лет назад подарил его папе девочки.

Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузя и Нафаня будут анимационными персонажами. Режиссёром картины выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а продюсером — Сарик Андреасян («Защитники»).

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