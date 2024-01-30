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В России снимут новый фильм про Винни-Пуха

В России снимут новый фильм про Винни-Пуха
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Российская кинокомпания «Наше кино» объявила о планах выпустить новую экранизацию серии книг «Винни-Пух и его друзья».

Авторы идеи уже подписали контракт о выпуске фильма с наследниками Бориса Заходера, автора перевода сказки А. Милна и сценария оригинальных советских мультфильмов.

«Наше кино» планирует выпустить фильм, который совместит в себе детали традиционного игрового кино и компьютерной анимации. Дата выхода пока неизвестна.

Сейчас в похожем стиле работают над экранизацией другой известной книги — «Домовёнок Кузя» Татьяны Александровой. В фильме играют живые актёры, но сам домовой выполнен в виде куклы, которая анимирована и озвучена на стадии продакшена. Сегодня авторы представили первый трейлер предстоящего фильма — он выйдет 19 декабря.

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