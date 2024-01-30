Россияне стали чаще апгрейдить ПК и ноутбуки: продажи дисков и «оперативки» выросли в разы

В России резко увеличиваются продажи твердотельных накопителей и модулей оперативной памяти. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители сетей техники и электроники.

Эксперты отмечают, что это связано с желанием граждан улучшить свои ПК и прежде всего ноутбуки. Изначальный объём оперативной памяти (чаще всего это 8 ГБ) не позволяет справиться с современными задачами, а внутренней памяти не хватает на большие файлы.

Из-за этого продажи накопителей M.2 в 2023 году в «Ситилинк» выросли на 43%, на Ozon — в несколько раз. Намного чаще стали покупать и оперативную память SO-DIMM — а вот новые ноутбуки теперь продаются чуть хуже. Специалисты связывают эти события: россияне всё больше выбирают апгрейд устройства вместо покупки нового.